صحيفة "اسرائيلية": حكومة الاحتلال تتجه لمعاقبة منظمة العفو الدولية (امنستي)

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال تتجه لتقييد خطوات فرع منظمة العفو الدولية (امنستي) في "إسرائيل"، وإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تحصل عليه المنظمة باعتبارها منظمة غير ربحية.

ووفقاً للصحيفة، فإن لجنة الدستور والقضاء والقانون التابعة للكنيست "الإسرائيلي" ستناقش في الأيام القريبة إقرار تنظيمات تشريعية تمكّن من إلغاء الإعفاء الضريبي لفرع المنظمة في "إسرائيل".

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التقرير المذكور الذي نشره فرع المنظمة في بريطانيا، وادعت الصحيفة في هذا السياق أن التقرير ينفي "حق وجود إسرائيل كدولة يهودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن تقدماً قد أحرز في اتجاه معاقبة المنظمة الدولية عبر فرعها في "إسرائيل"، بعد تصديق وزارة القضاء الإسرائيلية على تدابير محاسبة المنظمة عبر فرعها في "إسرائيل" بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لها، التي كان قد أصدرها الأسبوع الماضي وزير المالية بحكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان.