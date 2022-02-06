الاحتلال يفرج عن الأسير محمد سالم من نابلس

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير محمد نعمان سالم بعد مماطلة أسبوع عن موعد الإفراج، من بلدة بزاريا قضاء نابلس، بعد اعتقال دام 3 سنوات في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المحرر سالم بتاريخ 18/3/2019، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، بعد أسبوع واحد من الإفراج عنه من سجون السلطة، وكان قد أمضى 3 أشهر في سجن الأمن الوقائي بنابلس.

يذكر أن المحرر محمد سالم، هو شقيق الأسير القائد تميم نعمان سالم الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 6 مايو 2004م، وحكمت عليه بالسجن 22 عاماً. واختير أميراً لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن رامون عام 2014م و2016 و2017م، وعضواً في الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد في عام 2015م.