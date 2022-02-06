حكومة الاحتلال توافق على خطة لمكافحة الحرائق المقبلة

وافقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد على خطة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عمار بارليف ووزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ لمواجهة الحرائق.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الخطة تقدر بـ 155 مليون شيكل، للتعامل مع الحرائق الضخمة والاستعداد لها، في إطار تغير المناخ والحرائق المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأوضحت أنه سيتم إنشاء مناطق عازلة في بلدات قريبة من الغابات التي تندلع فيها الحرائق، مما سيمنع انتشارها وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات، كما حدث في صيف العام الماضي في جبال القدس.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون مع القوات الجوية في مكافحة الحرائق وتعزيز فرقة الإطفاء في برنامج متعدد السنوات.