تقرير ما هي الأدوية التي قد تزيد من مضاعفات كورونا؟

مع استمرار الارتفاعات القياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في معظم البلدان حول العالم، و لا سيما متحور أوميكرون سريع الانتشار، يعمد بعض المصابين أو الذين يشكون في إصابتهم ودون الرجوع إلى الطبيب، إلى تناول عدد من الأدوية التي يعتقدون أنها تكافح الأنفلونزا العادية، على الرغم من أن هناك تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية و خبراء الصحة من تناول أنواع معينة من الأدوية عند الإصابة بكورونا.

و يتساءل الكثير من الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن أصناف الأدوية التي يمكن تناولها و الأخرى التي يجب تجنبها بعد الإصابة بفيروس كورونا.

لا معلومات مؤكدة

مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت الى البروفيسور د. آمال عبد الخالق، رئيس قسم الطب الشرعي و السموم في كلية الطب بجامعة الزقازيق المصرية، و التي بدورها أكدت أنه حتى الآن لا يوجد معلومات مؤكدة عن أي أدوية من شأنها أن تشكل خطورة على صحة المصابين بفيروس كورونا.

و أشارت د. عبد الخالق الى أن هناك معلومات تفيد بأن مشتقات ايبوبروفين والكورتيزون أو ديكلو فيناك، و التي يندرج تحتها الاسم التجاري (البروفين. باى الكوفان. كتافلام. كولدى فرى.كومتريكس.باور كولد اند فرى كيتوفان.فولتارين.ديكلاك)، يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على الحالة الصحية لمريض كورونا، و لذلك ينصح بعدم تناولها دون استشارة الأطباء.

و كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران حذر في تصريحات سابقة له من تناول مضادات الالتهاب مثل: إيبوبروفين (ibuprofen) والكورتيزون (cortisone)، وقال إنها قد تكون عاملا يزيد من خطورة وضع المصاب بكورونا.

ونصح الوزير -وهو طبيب أعصاب- الفرنسيين بأخذ الباراسيتامول (paracetamol) في حال الإصابة بالحمى والاشتباه بكورونا.

لماذا لا تناسب هذه الأدوية مرضى كورونا؟

وفقا لخبراء ومسؤولي الصحة، فإن الأدوية المضادة للالتهابات -سواء غير الإستيرويدية أو الكورتيزون- تشكل خطرا للذين يعانون من أمراض معدية، لأنها يمكن أن تقلل من استجابة الجهاز المناعي للجسم وبالتالي تضعف المناعة، و هذا آخر ما يحتاجه مريض كورونا.

أدوية بديلة

و ينصح الأشخاص بتناول الباراسيتامول، لأنه سيقلل من الحمى دون التأثير على عملية الالتهاب في الجسم.

والباراسيتامول ويعرف أيضا باسم أسيتامينوفين، و هو مسكن للألم وخافض للحرارة. ومع أن آلية عمله غير معروفة تماما، فإنه من المعروف أنه لا يؤثر على الاستجابة الالتهابية في الجسم.

ويستخدم الباراسيتامول في علاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى، ويخفف الألم في التهاب المفاصل الخفيف، ولكن ليس له تأثير على الالتهاب وتورم المفصل.

مع ذلك، فإن تناول جرعات كبيرة من الباراسيتامول أو لفترة طويلة قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالكبد، لذلك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

اذا شعرت بأعراض كورونا عليك التالي:

1- لا تغادر منزلك إلا عندما تحتاج إلى رعاية طبية، واطلب المساعدة في شراء البقالة أو توصيلها.

2- ابتعد عن بقية الأفراد في المنزل.

3- ابق في غرفة جيدة التهوية بعيدا عن الآخرين، مع إغلاق الباب.

4- استخدم حماما منفصلا.

5- ارتدِ قناع الوجه عندما تخرج من غرفتك.

6- اتصل مسبقا قبل زيارة الأطباء وأخبرهم أنك مصاب بكورونا وسوف تحضر للعيادة، حتى يتمكنوا من اتخاذ تدابير وقائية إضافية.

7- قم بتغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطس والتثاؤب، وألق الورق في كيس النفايات.

8- اغسل يديك بانتظام وبشكل متكرر وبالماء والصابون، لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما وجففهما جيدا.

9- لا تشارك الأدوات المنزلية مثل الأطباق أو أكواب الشرب أو أدوات الأكل.

9- لا تشارك المستلزمات الشخصية مثل فراشي الشعر والمناشف والفراش.

10- لا تستقبل أي زوار.

11- اغسل ملابسك على أعلى درجة حرارة ممكنة ونظف جميع الأسطح حول الغسالة.

12- راقب أعراضك واطلب العناية الطبية العاجلة إذا كان مرضك يزداد سوءا، مثل إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس.

و تشهد الأراضي الفلسطينية زيادة قياسية في إصابات كورونا المسجلة يومياً، وسط دعوات من المواطنين لتعزيز دور الطب البديل و الأعشاب لتعزيز المناعة في أجسامهم، معتقدين أنها تشكل طوق النجاة من الإصابة بالفيروس.

و في آخر إحصائية سجلتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل 14 وفاة و4319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم الأحد 6 فبراير 2022.

و بدوره حذر د. كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة من زيادة كبيرة في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين ، وخاصة أن فصل الشتاء بيئة خصبة لانتشار الفيروس، مطالباً المواطنين بارتداء الكمامة واخد كافة الاجراءات الوقائية.