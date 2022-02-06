حماس تثمن قرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح "اسرائيل" صفة مراقب

رحبت حركة حماس بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل المنظمة.

و دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم في تصريح له اليوم الأحد اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.

و ثمن الناطق باسم حركة حماس مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة "مراقب"، وهو ما يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة.

وكانت قمة الاتحاد الأفريقي علقت قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل" وشكلّت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم الأحد من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي اليوم يشمل تعليق قرار موسى فقي بمنح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في 22 تموز / يوليو، وإنشاء لجنة من 7 رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي تظل القضية قيد نظرها.

ووفق المصادر، تتكون اللجنة على النحو التالي الرئيس ماكي سال، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس نيجيريا محمد بوهاري ورئيس الكاميرون بول بيا.