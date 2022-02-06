آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 فبراير 2022

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين (7 فبراير).

و بحسب هيئة المعابر، فإن السفر غداً الإثنين للحافلات: الأولى + الثانية + الثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/7)، بالإضافة الى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/6).

و دعت الهيئة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشوفات للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة عل ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما أكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

و طالبت هيئة المعابر المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.