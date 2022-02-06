مخاطر النوم على أسرّة قابلة للطي!

حذر طبيب أعصاب روسي، من مخاطر النوم على الأسرة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

قال طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري بافيل كوكوتوف: "إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرة قابلة للطي أو فرشة هوائية".

وأضاف الطبيب الروسي: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، في مناطق أسفل الظهر تكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء".

وتابع:" على فرشة هوائية وسرير أطفال عادي، نحصل على تأثير الأرجوحة، عندما تكون الأرجل مرفوعة، يكون الرأس مرفوعا، وأسفل الظهر والجذع متدليان. إذا كان الجسم في وضع خاطئ أثناء النوم، يمكن أن تحدث تقلصات عضلية، وعلى المدى الطويل - أمراض العمود الفقري".

وزاد بالقول: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح".

وحذر طبيب الأعصاب من عدم الراحة، ففي المستقبل، قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.