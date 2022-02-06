بالفيديو أسهل طريقة لعمل المعكرونة بالبشاميل في رمضان 2022.. مكونات مقادير

أسهل طريقة لعمل المعكرونة بالبشاميل في رمضان 2022.. مكونات مقادير، يفصلنا أقل من ثمانية أسابيع عن حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الضيف العزيز الذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر في جميع أنحاء المعمورة، ففي هذا الشهر بالذات تتنوع الأكلات والوجبات التي تقدم للصائم، فالجميع في هذه الأوقات يبحث عبر محركات البحث المختلفة عبر الانترنت وخاصة موقع "جوجل" الشهير عن طرق إعداد الأكلات والوجبات الرمضانية اللذيذة والشهية ليقدموها للصائمين من عوائلهم.

وتمتاز أكلات شهر رمضان بتنوعها شكلا وطعما وصنفا، لذلك نقدم اليوم لكم متابعينا الكرام في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسهل طريقة لعمل المعكرونة بالبشاميل في رمضان 2022.. مكونات مقادير، وهو ما تبحث عنه ربات البيوت، لإعدادها في رمضان 2022، كونها تُعد من الوجبات الشهية التي تقدم للصائم في الشهر المبارك، ففي قطاع غزة تشتهر هذه الوجبة على موائد الغزيين باستمرار، كونها منخفضة التكلفة وذات طعم شهي.

أسهل طريقة لعمل المعكرونة بالبشاميل في رمضان 2022.. مكونات مقادير

ويتميز شهر رمضان المبارك بطقوس خاصة، تختلف عن بقية طقوس السنة، ففيه تكثر الزيارات وصلة الأرحام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عبر الأدعية ومضاعفة قراءة القرآن الكريم، وأهم ما يميز شهر رمضان المبارك، صلاة التراويح بعد انقضاء صلاة العشاء مباشرة، كما تأتي ليلة من لياليه تعد مباركة جدا، ألا وهي ليلة القدر التي تعتبر خير من أفضل شهر، ففي هذه الليلة المبارك، يبقى المصلون معتكفون في المساجد حتى مطلع الفجر، كما يعمل الصائمون على الاعتكاف بالمساجد طيلة العشرة أيام الأواخر، كون ليلة القدر غير محددة، لكنها تأتي في أحد أيام العشر الأواخر من رمضان.

مقادير عمل المعكرونة بالبشاميل

1 كيلو معكرونة بينا

2 كوب صوص بشاميل (2 كوب حليب-2 ملعقة زبدة-2 ملعقة دقيق- ملح – فلفل- 1 بيضة)

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة جبن رومي مبشور

4 ملاعق كريمة طبخ

1 كوب لحم معصج

تحضير المعكرونة بالبشاميل

للبشاميل:

على النار مع استمرار التقليب ثم أضيفي الحليب بعد أن يغلي المزيج مع التقليب السريع بالمضرب السلكي.

أعيدي القدر إلى النار الهادئة مع التقليب حتى يصبح يثخن قوام البشاميل قليلاً، ثم تبّليه بالملح والفلفل وأضيفي البيضة وقلّبيها جيداً

للمعكرونة بالبشاميل:

سخني قدر فيه ماء وضعيه على النار حتى يغلي ثم اسلقي المعكرونة.

صفّيها واغسليها بماء بارد.

أضيفي نصف البشاميل، الكريمة ونصف كمية الجبن إلى المعكرونة وقلّبيهم جيداً. سخني الزبدة في قدر على النار حتى تذوب ثم أضيفي اليها الدقيق وقلّبيهم جيداً.

ارفعي القدر من

ادهني صينية فرن بالزبدة ثم اسكبي نصف مزيج المعكرونة في الصينية، ثم وزعي طبقة من اللحم المعصج فوق المعكرونة، يليها باقي المعكرونة.

اسكبي البشاميل على الوجه، ثم أضيفي باقي الجبن والزبدة على الوجه.

أدخلي الصينية الفرن حتى يتحمر الوجه، قدّميها ساخنة.

معكرونة بالبشاميل باللحمة

مقادير معكرونة بالبشاميل باللحمة

700 غرام معكرونة بينا

700 مللي حليب

100 غرام دقيق

4 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح

فلفل

¼ ملعقة كبيرة فلفل أبيض

350 غرام جبن موزاريلا مبشور

800 غرام لحم مفروم

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 مكعب مرق دجاج