أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، ينشغل السوريون كل يوم وكل وقت وفي العديد من المناسبات للبحث عن أسعار الذهب في بلادهم، فيختلف سعر جرام الذهب في البلد الشامي من وقت لآخر، وهو أمر يهم بدرجة كبيرة الفئات المقبلة على الزواج وخاصة الفتيات اللاتي يردن شراء الذهب بمهرهن لتتزين به، كما أن المستثمرين يرغبون بمعرفة سعر جرام الذهب في سوريا بكل عياراته كون مرتبط بالأسعار العالمية، كما أنهم يثقون بالمعدن الأصفر في ادخاراتهم، كونه الملاذ الآمن لهم.

كما أن الناس في سوريا يبحثون عن أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022، وخاصة الذين يريدون البيع والشراء أو الاستثمار في الذهب، وشعرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، باهتمام السوريين بهذا الأمر، مما دفعها للإسراع إلى البحث ووضع لمتابعيها تفاصيل وأنواع وأسعار وعيارات الذهب في البلاد.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

وسجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 استقرارا استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الإثنين نحو 146.148 ألف ليرة (58.18 دولار).

وتعاني سوريا من أزمات سياسية منذ نحو 10 سنوات أدت إلى نشوب الحروب والاقتتال الداخلي وموت أكثر من مليون شخص وتهجير وتشريد الملايين الذين استقروا في ظروف صعبة ببعض البلدان العربية والأجنبية، وهو أمر دفع سعر الليرة السورية إلى الانخفاض مقابل العملات الأجنبية الرئيسية أبرزها الدولار الأمريكي.

ودفع ضعف الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، سواء الخضروات والفواكه أو المواد التموينية أو اللحوم، وهو أمر يثقل كاهل المواطنين السوريين، كونهم يعيشون أوضاعا اقتصادية غاية في السوء.

ووصل سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع، فيما بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 4117 ليرة للشراء، و4162 ليرة للبيع.