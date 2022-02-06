الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلس

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 6 فبراير 2022، على جرافة أثناء عملها بين بلدتي مجدل بني فاضل وقصرة، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن قوات الاحتلال استولت على جرافة تابعة لمجلس الخدمات المشترك لبلدات جنوب نابلس، أثناء عملها في اصلاح خط المياه بين بلدتي مجدل بني فاضل وقصرة".

وأضاف دغلس في تصريحان صحفية: "أن قوات الاحتلال قطرت الجرافة وحجزتها في مستوطنة "مجدوليم" المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين في محافظات الضفة الغربية والقدس، بهدف التنغيص على حياتهم وتضييق الخناق عليهم، لتهجيرهم قسرا من أراضيهم والسيطرة عليها.