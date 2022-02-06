هنية يعرب عن أمنياته بالشفاء للرئيس التركي و عقيلته اثر اصابتهما بكورونا

أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، برقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيها عن أمنياته بالشفاء العاجل، لأردوغان وعقيلته، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال هنية، في البرقية: "لقد علمت بإصابتكم والسيّدة عقيلتكم، بفيروس كوفيد – 19، وإنّني أعرب باسمي وباسم قيادة الحركة، عن تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل، وأن يذهب عنكم البأس وسيء الأسقام".

وأضاف: " إنّنا في حماس، ومعنا الشعب الفلسطيني، نتوجّه إلى الله العليّ القدير، أن يمنّ على فخامتكم وعلى السيّدة عقيلتكم بالشفاء التام، وأن يديم عليكما تمام الصحة وموفور العافية، وأن يحفظكما من كل مكروه وسوء".

والسبت، أعلن الرئيس "أردوغان"، إصابته بفيروس كورونا، قائلا في تغريدة عبر تويتر إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة.

وأشار إلى أن نتيجة الاختبارات ظهرت إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون.