بينها إنقاذ وإسعاف وإطفاء.. "الدفاع المدني" شمال غزة يُنفذ 488 مهمة خلال يناير

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 488 مهمة خلال شهر يناير 2022، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي، أن مهام الإطفاء بلغت 108 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 69 مهمة انقاد شملت سحب سيارات، وإسناد فرق الإطفاء، وفتح شقق مغلقة على أطفال، وغيرها.

وأظهر التقرير، أن فِرق الإسعاف والطوارئ نفذت 46 مهمة لإسعاف المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم المتابعة والتفتيش 265 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

يشار إلى أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.