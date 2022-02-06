قوات الاحتلال تُعيد إغلاق طريق جنين- نابلس

أعادت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 6 فبراير 2022، إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية المنطقة، بأن قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة، التي تشكل منفذا رئيسيا للمواطنين الذين يتنقلون بين محافظتي جنين ونابلس.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية، وجرى تحويل خط المرور عبر بلدة سبسطية باتجاه مدينة نابلس".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المواطنين في البلدات والقرى الواقعة شمال غرب نابلس منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتعيق حركتهم.