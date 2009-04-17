معاريف: نتانياهو يسعى لتفكيك « كاديما »

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

ذكر موقع صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل مساعيه لتفكيك حزب "كاديما" المعارض ، حيث التقى بوزير الأمن الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، وذلك في إطار اجتماعاته مع وزراء الحرب الإسرائيلي السابقين.

ورجح متابعون للشأن الحزبي الإسرائيلي أن اجتماع نتنياهو يندرج في إطار مساعيه لتفكيك حزب "كاديما"، وان مقربين من نتنياهو أكدوا أن خطته لتفكيك حزب "كاديما" المعارض لا تزال قائمة، حيث ينوي العمل على انضمام عدد من نواب كتله "كاديما" إلى "الليكود" ، وان "الليكود" ينوي العمل على تمرير مشروع قانون في الكنيست ، وتعديل قانون تشكيل كتلة حيث يكون بمقدور ربع أعضاء كتلة من كتل الكنيست الانسلاخ عن حزبهم الأصلي وإقامة كتلة جديدة، بدل ثلث نواب الحزب كما ينص القانون الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء "الليكود" يطلقون على التعديل من وراء الكواليس بقانون "موفاز"، والذي بموجبه باستطاعة موفاز أن يقيم كتلة من ثمانية نواب والانتقال إلى "الليكود" بدل 13 نائبا.