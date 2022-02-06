غزة: توقيع عقود اتفاقية تخصيص أرض لإقامة مشاريع الإسكان المصرية

وقَعَت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الأحد 6/2/2022، مع وزارة الاشغال العامة والإسكان عن توقيع اتفاقية تخصيص أرض لإقامة مشاريع الإسكان المصرية.

جاء توقيع العقود، خلال احتفال رسمي لتخصيص أراضي لإقامة مدن الاسكان المصري دار مصر 1و2و3 على حوالي 220 دونم لتوفير 3500 وحدة سكنية ستخدم المواطنين المهدمة منازلهم والفقراء وذوي الدخل المحدود.

ولفتت سلطة الأراضي إلى أنه سيتم الاعلان عن التسجيل عبر رابط الكتروني من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان في الفترة القادمة.

ومن جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على التعاون الكامل بين سلطة الأراضي ووزارة الاشغال العامة والاسكان لإنشاء مدن الإسكان المصرية .

وشدد على أن سلطة الاراضي تعمل بكل قوة على منع التعدي على الأراضي الحكومية التي ملك للشعب ويتم تخصيصها لإقامة مشاريع مهمة وخدماتية مثل الاسكان وانشاء المستشفيات والمدارس.

ودعا د. الباز الى عدم التعدي على الاراضي الحكومية والتعاون مع سلطة الاراضي لوقف هذا التغول على الاراضي الحكومية

هذا فيما عبر م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان عن شكره وتقديره للحكومة المصرية وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه المنحة التي تخدم قطاع الإسكان والبنية التحية في القطاع من خلال اقامة مدن الإسكان المصرية والكرنيش وعدد من الكباري في القطاع.

كما أعرب م. سرحان عن شكره لسلطة الاراضي لتعاونها الكامل بتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع التي سيتم من خلالها اقامة 117 عمارة في مدن الاسكان الثلاثة ومتابعة ازالة أي اشغالات أو تعديات على هذه الأراضي.





