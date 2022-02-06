الرشق: رفض اجتماع "المركزي" يؤكد عدم شرعيته والتفرد سيعزز الانقسام

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزّت الرّشق، اليوم الأحد 6/2/2022، أنَّ حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثّلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية حضور اجتماع المجلس المركزي؛ تبعث رسالة واضحة لقيادة السلطة؛ أن هذا المجلس لا شرعية له.

وأعرب الرشق في تصريح صحفي، عن أسفه للإصرار على نهج التفرّد بالقرار الفلسطيني، الذي تنتهجه قيادة حركة فتح والقيادة المتنفذة في السلطة، والمضي في عقدها اجتماعات المجلس المركزي دون توافق فلسطيني.

وقال الرشق:" "التفرد ومحاولات مصادرة إرادة شعبنا، سيعزّز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال، ولن يوصلهم إلا إلى طريق مسدود".

وأضاف الرّشق: إن "الشعب الفلسطيني يستحق قيادة غير هذه القيادة، التي لا تقنع أحداً من أبناء شعبنا، ويستحق أن تكون لديه مؤسسات شرعية منتخبة بأسس ديمقراطية واضحة، كفيلة بحمل أمانة الدفاع عن الحقوق والثوابت وتحرير الأرض والمقدسات".

ودعا الرّشق كل الفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني إلى "الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا النهج الإقصائي، الذي يحاول تكريس استئثار فئة متنفذة بالقرار الفلسطيني، بعيدًا عن مشاركة الشعب الفلسطيني في صناعته".

وأكد الرشق أهمية العمل بشكل جاد من أجل بناء استراتيجية وطنية نضالية موحّدة، تجمع الكل الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

يذكر أن عدداً كبيراً من الفصائل الفلسطينية، وشخصيات اعتبارية، أعلنت مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي، التي تعقد اليوم الأحد، من ضمنها: حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير لفلسطين"، و"المبادرة الوطنية"، والنائب السابق لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، والعضو السابقة في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي.