ارتفاع البورصة المصرية اليوم الأحد

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 6فبراير 2022.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 11651 نقطة، بينما صعد مؤشر (EGX70 EWI) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04 بالمئة، وارتفع مؤشر (EGX100EWI) الأوسع نطاقا بنسبة 0.1 بالمئة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) تراجع بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش، يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022.

وقال مدبولي "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".