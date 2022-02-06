صحة غزة: الأيام المقبلة ذروة إصابات كورونا ونتوقع مزيداً من الوفيات

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 6/2/2022 : أن الأيام القادمة ستكون ذروة وعنفوان الموجة الرابعة من فيروس كورونا، متوقعةً المزيد من الإصابات والوفيات، حيث أن غالبية الإصابات بمتحور أوميكرون شديد الانتشار .

وأوضحت الصحة في الإيجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، أن خلية الأزمة في وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لتعزيز المنظومة الصحية وزيادة السعة السريرية والطواقم الصحية لمواجهة أي طارئ محتمل مع زيادة الإصابات خلال الموجة الرابعة.

وقالت الوزارة :"نسجل زيادة مضطردة في حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة التي تحتاج إلى رعاية صحية مما قد يشكل ضغط شديد على المنظومة الصحية"

ودعت الوزارة المواطنين: المساهمة في السيطرة على هذه الموجة العنيفة من خلال الإسراع في تلقي التطعيم فهو الخيار الأمثل والأنجح للتقليل من حدوث المضاعفات والوفيات.

وأهابت الوزارة، بكل مواطن تظهر عليه الأعراض التوجه فوراً إلى مراكز الفحص المنتشرة في قطاع غزة وأن يعزل نفسه منزلياً لمدة 5 أيام إذا ثبتت إصابته لضمان منع انتقال العدوى للآخرين.

وذكرت الصحة في إيجازها الصحفي، أن 90 % من الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات هم من غير المطعمين وخاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة .

ولفتت إلى أن 95 % من الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين وخاصة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وبينت الصحة، أن حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 مستمرة في المدارس الإعدادية الحكومية والأونروا، مهيبةً بالآباء والأمهات الإسراع في وقاية أبنائهم بالتطعيم.