لجان المقاومة :عقد المركزي بشكله الحالي مخالف للأنظمة وتغول على صلاحيات الوطني

أكد الأمين العام للجان المقاومة أبو ياسر الششنية اليوم الأحد 6/2/2022 أن انعقاد المجلس المركزي في غياب الرؤية الوطنية الجامعة يعزز من الانقسام والتفرد بعيدًا عن نهج الوحدة والشراكة .

واعتبر أبو ياسر الششنية: عقد المجلس المركزي بشكله الحالي مخالفة للأنظمة واللوائح وتغول على صلاحيات المجلس الوطني ومصادرتها .

وبين الششنية: أن انعقاد المجلس المركزي دون التوافق الوطني هو أخذ للساحة الفلسطينية إلى كارثة وطنية جديدة.

وقال:" إن على قيادة السلطة والمنظمة العودة لتبني المبادئ التي أنشأت المنظمة عليها ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء الاتفاقيات الإنهزامية مع المحتل الصهيوني" .