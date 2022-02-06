استهداف مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال قطاع غزة

استهدفت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 6/2/2022، بالنار مراكب الصيادين الفلسطينيين خلال عملهم داخل البحر في منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين، أثناء عملها في منطقة البحر السودانية غرب مدينة غزة، مما اضطر الصيادين لمغادرة البحر.

وتواصل بحري الاحتلال بشكل يومي اعتداءاتها على الصيادين والمزارعين وإطلاق النار عليهم خلال عملهم، لإجبارهم على مغادرة مكان عملهم.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، ومما ساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر 11 يوما.