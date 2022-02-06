الأسرى في سجني "ريمون" و"نفحة" يقررون إغلاق الأقسام احتجاجًا على قرار إدارة السجون

أكّد نادي الأسير أن الأسرى في سجني "ريمون" و"نفحة" قرّروا اليوم الأحد إغلاق كافة الأقسام احتجاجا على قرار إدارة السجون بالبدء بإجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا النظام سيعمل على تقليص المدة التي يقضونها في "الفورة" إلى 50%، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج ستقلص إلى النصف في الدفعة الواحدة.

وتابع أن الأسرى لن يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض في الغرف الأخرى في ظل هذا النظام الجديد، وأنهم أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل، وبدأوا في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية، إذ أن حالة من الاستنفار الشديد تسود السجون.

ولفت نادي الأسير إلى: أن هذا الإجراء يقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية وعملية الطعن في سجن "نفحة" حيث أن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى.