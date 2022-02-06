أول شركة تمويل إسلامي في فلسطين

حصلت شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي على الترخيص الرسمي من سلطة النقد، لتكون أول شركة تمويل إسلامي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين.

وتسعى الشركة التي أُسست بمساهمة من مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وهيئة التقاعد الفلسطينية، لتقديم خدمات تمويل إسلامي صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال مدير عام شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي جمال يوسف: "نهدف لمنح التمويلات وفق أحكام الشريعة الإسلامية بصيغها المختلفة، والتي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، وقد أطلقنا برامج تمويلية مختلفة ومدروسة مجازَة من قبل المراقب الشرعي، بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف: من أجل تقديم هذه الخدمات التمويلية قمنا بافتتاح مقر الشركة الرئيس وفرعها الأول في محافظة رام الله والبيرة في شهر كانون الثاني 2022، ضمن خطة معدة ومعتمدة تتناول توجه الشركة في التوسع الجغرافي صوب المدن والمحافظات الفلسطينية.