رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، مطلع كل شهر يباشر المواطنون في قطاع غزة، بالبحث عن موعد صرف المنحة القطرية عبر محركات البحث المختلفة وأبرزها "جوجل"، إذ يعيش قطاع غزة أوضاعا اقتصادية مؤسفة، بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب من 16 عاما، وهو ما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية واغلاق المصانع والمنشآت الاقتصادية بكل أشكالها وأنواعها المختلفة، الأمر الذي خلّف جيشا من البطالة، والمتعطلين عن العمل، وبات حلم الغزيين الحصول على فرصة عمل، ولا يجدوها.

ولتلك الأسباب المذكورة سابقا يبحث نحو 100 ألف مستفيد عن رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، كونها تعد طوق نجاة بالنسبة لهم، فهم ينتظرون موعد الإعلان عن صرفها، لتلبية أدنى احتياجات أسرهم، التي تعيش أوضاعا معيشية غاية في السوء، لهذا يلجأ فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، ليضع لمتابعيه الموعد الحقيقي لصرف المنحة القطرية.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

ومنذ عام 2018 تعمل قطر على صرف مساعدات نقدية لأهالي قطاع غزة قيمتها 100 دولار، إلا أن الاحتلال يتعمد في الكثير من المناسبات والأوقات إدخالها للقطاع بذرائع واهية هدفها تشديد الخناق على أهالي قطاع غزة المحاصرين من جميع الجهات.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار

وفي الثلث الأول من كل شهر تباشر الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية، لتحديد موعد صرف الـ 100 دولار وقيمتها، وهي تُعد رسالة أولية لطمأنتهم، إلا أنها تبث لهم رسالة أخرى بكود الصرف عند موعد الصرف.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، هي من تتولى زمام الأمور في وضع الأسماء وآلية الصرف، إذا كانت تضع رابطا عبر الاستعلام الحكومي، ويلجأ الغزيون إليه ويضعون رقم هويتهم وتاريخ ميلادهم لمعرفة إذا كان مستفيدا أو غير ذلك، إلا أن الآلية تغيرت كليا بعد العدوان "الإسرائيلي" على القطاع في شهر مايو 2021، وهو ما دفع إلى الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة لتولي الأمم المتحدة جميع الأمور التي تتعلق بصرف المنحة القطرية.

وستعمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على وضع رابط البحث عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر فبراير 2022، فور تفعليه من قبل الجهات المختصة.

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