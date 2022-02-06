غزة: 8 حالات وفاة و(1833) إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 6/2/2022، 8 حالات وفاة، و ( 1833) اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5040 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لوزارة الصحة، فسجلت 310 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 217768 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 24677 حالة، واجمالي المتعافين 191303 حالة، كما بلغ اجمالي الوفيات 1788 وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 81 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخص.