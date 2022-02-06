موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المستديرة على أحر من الجمر موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، فيواجه منتخب مصر منتخب السنغال، في المشهد الختامي لأمم إفريقيا في نسختها الـ 30، على أرض الكاميرون، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موع والقنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال التي ينتظرها الكثيرون.

موعد مباراة مصر والسنغال

وحال فوز منتخب مصر باللقب فإنه سيحقق للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 2010، بينما يتطلع منتخب السنغال لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائي أمم إفريقيا، بالفوز على الكاميرون في نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

منتخب السنغال، استطاع التأهل إلى النهائي الثالث في تاريخه والثاني على التوالي، بعدما انتصر على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي يوم الأحد 6 فبراير/ شباط الحالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويقود المباراة تحكيميًا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه كل من سويلا زكالي من جنوب إفريقيا، سورو فاتسواني من ليسوتو، الحكم الرابع، جان جاك ندالا من الكونغو، وسيتواجد في تقينة الفار، عادل زوراق من دولة المغرب، والحكمة بشرى الكربوبي من دولة المغرب مساعد أول والحكم المغربي زكريا برينسي مساعد ثاني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا على باقة ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستبث الشبكة مباراة مصر والسنغال بشكل حصري عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1، وbeIN SPORTS MAX 2 حيث سيتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق عليها.