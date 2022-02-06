اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 6/2/2022، عدداً من المواطنين في الضفة المحتلة والقدس.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الشقيقين رمضان محمود، ويزن الحسيني، وعاثت فيهما خرابًا قبل أن تقتادهما إلى جهة مجهولة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب المدينة، وتعرضت لإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة من قبل الشبان الفلسطينيين، ما دفعها للانسحاب منها، دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.

ومن بيت لحم، قوات الاحتلال تعتقل الشبان "شاهر أسامة طقاطقة ومصعب سمير طقاطقة وفضل فيصل ثوابتة" من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.