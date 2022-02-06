طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة وجو شديد البرودة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الأحد 6/2/2022، يكون غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى فرصه ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه ألليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع

الإثنين

2022-02-07

يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء

2022-02-08

يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا وباردا نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء

2022-02-09

يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .