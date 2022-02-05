اسعار الذهب في لبنان الاحد 6 فبراير 2022

أسعار الذهب في لبنان اليوم الاحد 6 فبراير 2022، حيث تراجع سعر الذهب في لبنان رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا في آخر إغلاق.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، نحو88,177 ألف ليرة (58.18 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، 66,134 ألف ليرة (43.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51,437 ألف ليرة (33.94 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 77,156 ألف ليرة (50.91 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2,742 مليون ليرة (1809 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 617,251 ألف ليرة (407.27 دولار).