طالع أسعار الذهب في المغرب اليوم الاحد 6-2-2022

سعر صرف الذهب في المغرب اليوم الاحد 6 فبراير 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المغرب السبت 6 فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع صعود المعدن الأصفر بنهاية الأسبوع في الأسواق العالمية.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب اليوم، نحو 541.28 درهم (58.18 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب اليوم، ليصل إلى 405.97 درهم (43.64 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 315.75 درهم (33.94 دولار).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب اليوم ليصل إلى 473.63 درهم (50.91 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب اليوم نحو 16.834 ألف درهم (1809 دولارات)، وسعر الجنيه الذهب في المغرب اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 3.789 آلاف درهم (407.27 دولار).