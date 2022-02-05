سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 6 فبراير 2022

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاحد 6 فبراير 2022، يبحث الكثير من المهتمين بأسعار العملات عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، و يسعى فريق فلسطين اليوم لرصد أسعار العملات المختلفة بشكل يومي، و يرصد لكم في هذه المقالة سعر الدولار في العراق.

و شهد سعر صرف الدولار تبايناً مقابل الدينار العراقي، الاحد 6 فبراير/ شباط 2022 في معظم بورصات المحافظات وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1472.5 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصات الكفاح والحارثية ودهوك والموصل 1478.50 دينار.

وسجل الدولار في بورصة السليمانية 1478.25 دينار.

وفي بورصة النجف سجل الدولار 1478 دينارا.

بينما استقر سعر الدولار في بورصة البصرة عند 1480 دينارا.

أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول أيام العطل الرسمية فيها.

و سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم 1670.46 دينار للشراء، و1672.39 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1973.22 دينار للشراء، و1975.38 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 388.39 دينار للشراء، و388.98 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 396.83 دينار للشراء، و397.13 دينار للبيع.

كذلك سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4818.16 دينار للشراء، و4830.06 دينار للبيع.