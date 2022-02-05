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ويحرص "فلسطين اليوم" على تقديم كل جديد فيما يتلق بأسعار العملات في الدول العربية، واليوم سنناقش سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 6 فبراير 2022

انخفض سعر الدولار في لبنان، اليوم الاحد، لدى السوق الموازية (السوداء)، بعد قرار حاكم مصرف لبنان أمس بصرف الدولار وفق سعر منصة "صيرفة".

القرار أدى إلى ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة من 3 إلى 5 ملايين دولار يومياً إلى ما يفوق 35 مليون دولار كرقم وسطي في

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 6 فبراير 2022

خسائر القطاع المالي

وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.

يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، و"جرى سطوها من مصرفيين وكبار المودعين، ومنهم سياسيون نافذون وأثرياء"، وفي عامين، "تفاقمت خسائر الناس دون تخفيض الخسائر بالجهاز المصرفي إلا بنسبة طفيفة".