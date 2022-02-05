اندلاع مواجهات مع الاحتلال في جنوب نابلس

اندلعت موجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، وسط بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت دوار عينابوس على الشارع الرئيس ببلدة حوارة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدد من المحلات التجارية في المنطقة وأجبرت أصحابها على إغلاق أبوابها.

ويتعرض الشارع الرئيس في حوارة بشكل مستمر لاقتحامات كثيرة من قوات الاحتلال، وسط إغلاق المحال التجارية لمعاقبة السكان الفلسطينيين، بدعوى تعرض مركبات المستوطنين للرشق بالحجارة.