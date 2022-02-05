غياب 4 لاعبين عن ريال مدريد في مواجهة غرناطة

تغييب 4 لاعبين عن تشكيلة فريق ريال مدريد، التي أُعلنت اليوم السبت، في مواجهة فريق غرناطة الإسباني.

وأعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق في مواجهة غرناطة، غداً الأحد، في الجولة الـ23 من الليجا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".

وكانت شهدت القائمة المستدعاة غياب كل من : بنزيما، وميندي، وماريانو للإصابة، وغياب فينيسيوس لتراكم البطاقات، بينما تم استدعاء المهاجم الشاب لاتاسا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، دييجو.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، ايسكو، كامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، اسينسيو، يوفيتش، بيل، رودريجو، لاتاسا