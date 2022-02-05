ينشر لكم موقع فلسطين اليوم، كافة التحديثات الهامة التي تهم المتابعين، واليوم نقدم لكم موضوع موعد شهر رمضان في تركيا للعام 2022، حيث لم يبقى سوى أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان في تركيا للعام 2022

وينتظر الكثير من المسلمون حلول هذا الشهر الفضيل لما يزيد فيه الله من خير وبركة ومغفرة، وفي هذا الشهر تتضاعف العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

ويتضمن شهر رمضان العديد من الطقوس الدينية التي يمارسها المسلمون وتختلف عن باقي أشهر السنة، كما تكثر الزيارات وصلة الأرحام بين الأقارب والأحباب والأصحاب والجيران، كما أنه يتضمن ليلة القدر التي تُعد خير من ألف شهر، حيث تتنزل الملائكة والروح فيها، ويحل السلام حتى مطلع الفجر.

ويحرص طاقم فلسطين اليوم الإخبارية، على التقديم للمسلمين في تلك المنطقة كل ما يخص من بشهر رمضان المبارك، إذ تضع لهم مواعيد حلول شهر رمضان المبارك وفق ما يرصده الفلك، كون الإعلان عن موعد حلول شهر رمضان يختلف من دولة لأخرى وفق رؤية الهلال، فأحيانا يتعذر رؤية الهلال في دولة ويتم رؤيته في منطقة أخرى.

موعد شهر رمضان 2022 في تركيا

فلسطين تتبع لنظام المملكة العربية السعودية في الإعلان عن أول يوم من شهر رمضان الفضيل، فهي ترسل الخبراء والمختصون ذات العلاقة لرؤية الهلال، فإذا ما تم مشاهدته، فإنها تعلن عن أول يوم صيام، وإذا لم تراه فإنها تؤجل الإعلان لحين رؤيته، والأراضي تتبع رؤية الهلال في المملكة وعلى ذلك تقرر موعد أول يوم صيام.

وفي معظم الأحيان تختلف بعض الدول بخصوص موعد حلول الشهر الفضيل، فكل الدول تعتمد على رؤية هلال شهر رمضان في اعلان خاص بها، ففي الكثير من الأوقات تختلف الدول العربية في اعلان أول يوم صيام، فهم يعتمدون بشكل أساسي على رؤية الهلال.موعد رمضان في تركيا

موعد شهر رمضان في تركيا للعام 2022

ويُروج حاليا أنه بين الأتراك عن موعد أول يوم من رمضان المبارك، والذي ينتظره مسلمو تركيا، إلا أن وقف الديانة التركي أعلن لهم عن موعد أول يوم في رمضان 2022.

وأعلن مدير أوقاف الديانة التركي عن إمساكية رمضان 2022 في تركيا، كما أعلن عن موعد أول يوم من رمضان المبارك في تركيا، حيث سيصادف رمضان 2022 في تركيا يوم السبت 2 أبريل 2022، وسيستمر بحسب وقف الديانة التركي حتى 01 مايو / أيار.