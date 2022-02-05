المتحدِّث باسم "كتائب المقاومة الوطنية" يقدم استقالته

أعلن المتحدِّث باسم "كتائب المقاومة الوطنية" الذراع العسكري لـ "الجبهة الديمقراطية" استقالته من كلّ الهيئات الحزبيّة والتنظيمية، وذلك بعد إعلان "الديمقراطية" رسميًا، عزمها المشاركة في جلسات المجلس المركزي.

وقال "أبو خالد" مساء السبت، إنّه قدّم استقالته من كل الهيئات الحزبية والتنظيمية في الجبهة الديمقراطية، لا سيما تلك الصفة التي تشرّف بها لأكثر من عقد من الزمن، كمتحدث باسم كل مقاتل في هذا التنظيم.

وأضاف أنّ استقالته جاءت "حفظًا لكرامة الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى وما عاهدناهم به، وإيمانًا بالمبادئ الوطنيّة الثورية، ورفضًا لسياسات التفرّد والهيمنة، واختطاف المنظمة، ومعاداةً للتنسيق الأمني، ومن يتحالف مع قيادته، ويخالف الإجماع الوطني الرافض لحضور جلسات المجلس المركزي".