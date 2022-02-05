تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العديد من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها المتابعون في المنطقة العربية، حيث نقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة طيور الجنة، وهو من الترددات التي شهدت عمليات بحث واسعة علي محركات البحث العالمية وخاصة محرك جوجل.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022

نبذة عن القناة

كان للقناة السبق في التوجه نحو محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022

المحتوى

وقد تركز محتوى طيور الجنة حول كل ما يخدم الطفل من محتوى تربوي هادف سواء كانت أغاني أطفال أو برامج أو رسوم متحركة، وفي الحقيقة تفردت القناة بطريقة عرضها المميز للمحتوى الخاص بها حيث عملت على جذب الأطفال بدرجة غير عادية، بل أصبحت مجموعات الأطفال في الحضانات أو المدارس يتغنون طوال اليوم بأغنيها.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022

برامج القناة :-

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500