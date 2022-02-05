الطفل ريان على قيد الحياة بعد نجاح عملية إنقاذه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:32 م
05 فبراير 2022
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الطفل ريان على قيد الحياة بعد نجاح عملية إنقاذه

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