الرحلات الجوية بين "تل أبيب " ودبي مهددة.. لهذا السبب!

قال مسؤولون "إسرائيليون "، اليوم السبت: إن خلافات حول إجراءات الحراسة يمكن أن توقف الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي.

وبحسب موقع "واللاه" العبري، فإن المسؤولين أوضحوا أنه "لا يوجد اتفاق بين جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" المسؤول عن تأمين الرحلات الجوية في إسرائيل، والسلطات الأمنية الإماراتية حول إجراءات الحراسة المعمول بها في مطار دبي ".

ونفلاً عن الموقع العبري، فإنه في حال لم يتم التوصل إلى حل بين الجانبينن، فإن الرحلات الجوية بينهما ستتوقف يوم الثلاثاء المقبل؛ بما في ذلك رحلات شركات الطيران الإماراتية إلى "إسرائيل ".