بالفيديو شاهد| تواصل جهود الطواقم المدنية لإنقاذ الطفل ريان داخل البئر

أفادت وسائل إعلام مغربية، مساء اليوم السبت، بأن فرق الإنقاذ مستمرة في الحفر اليدوي للوصلو إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها.

وذكرت مصادر ذاتها، أن طاقم طبي مختص في الانعاش دخل إلى النفق لانقاذ الطفل ريان، بعد انتهاء عمليات الحفر الكهربي، والشروع بالعمل اليدوي.

وأشار مسؤول مغربي، إلى أن الجهود الرامية إلى إنقاذ الطفل ريان، الذى سقط فى بئر سحيق منذ خمسة أيام، وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

ودخلت فرق الإسعاف المغربية بعد ظهر السبت النفق الذي عملت على حفره، أملا بالوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء وإخراجه منه، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتضارت الأنباء بشأن وصول الطواقم الطبية إلى الطفل ريان، والحالة الصحية له بعد سقوطه منذ 4 أيام في البئر.

ووفق ما اوردته قناة الجزيرة، فقد انتهت عمليات الحفر اليدوي، مشيرة إلى أن الفريق الطبي دخل لإنقاذ الطفل ريان.