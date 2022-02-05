بالفيديو دعاء اليوم الثالث من رمضان المبارك 2022-1443ه

دعاء اليوم الثالث من رمضان المبارك 2022-1443ه، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، دعاء اليوم الثالث من رمضان، لتتمكن عزيزي الصائم في اليوم الثالث من رمضانالدعاء به، كما يحرص المسلمون على ترتيل دعاء اليوم الثالث لكسب الحسنات التي تقربهم من الله عزو جل ويضمن لهم ثواب الصيام ، لذلك يقدم لكم فريقنا دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2022 مكتوب.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2022

ولترتيل دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك ، وهو على النحو التالي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

ويكون ثواب دعاء اليوم الثالث من رمضان كما جاء على النحو التالي: "مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".

فيديو دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 1443هـ