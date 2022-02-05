أبناء البلد تدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع المجلس المركزي

دعت حركة أبناء البلد في فلسطين، اليوم السبت، كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده غدًا الأحد.

وطالب أبناء البلد، الفصائل تجميد عمل المجلس المركزي، لمنع المزيد من التنازلات والخذلان في مرحلة تصعيد الكيان الصهيوني الاستيطان، ومصادرة المزيد من الأراضي والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده وخاصة في القدس والنقب وغيرها.

إليك بيان حركة أبناء البلد في تصريح صحفي؛ تؤكد على التالي:

♦️ رفض اجتماع المجلس المركزي في هذه المرحلة بل وتجميد عمل المجلس المركزي (المنتهية صلاحية اصلا).

♦️هناك اصرار من القيادة المتنفذة في السلطة "الوطنية الفلسطينية" والمتنفذين في حركة فتح على ابتزاز مواقف وقرارات لتقديم المزيد من التنازلات والتخلي عن المزيد من الثوابت الفلسطينية الضئيلة المتبقية.

♦️نرى في حركة ابناء البلد انه يجب قبل عقد اجتماع المجلس المركزي او حتى تفعيله تنفيذ ما يلي:

١- انهاء ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر بمشاركة جميع الفصائل والقوى والحركات وعدم حصره بين فصيلين اثنين.

٢- انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة جميع ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده ومشاركة كل الفصائل والقوى الفاعلة داخل م.ت.ف وخارجها.

٣- انتخاب مجلس مركزي جديد يمثل كافة اطياف الشعب الفلسطيني.

٤- اعادة هيكلة م.ت.ف بما يتناسب وتركيبة الشعب الفلسطيني والعودة الى الثوابت الفلسطينية الاصيلة.

♦️من هنا ندعو كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية في م.ت.ف مقاطعة الاجتماع وتجميد عمل المجلس المركزي ونخص بالذكر الشرفاء المتبقين من حركة فتح لمنع المزيد من التنازلات والخذلان في مرحلة تصعيد الكيان الصهيوني الاستيطان ومصادرة المزيد من الاراضي والاعتداءات على ابناء شعبنا في جميع اماكن تواجده وخاصة في القدس والنقب وغيرها.

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