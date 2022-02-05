الآن شاهد محاولات اخراج وإنقاذ الطفل ريان من الحفرة بث مباشر .. كيف سقط ريان

أحدث أخبار اخراج الطفل المغربي ريان من البئر العميق في منطقة شفشاون ، حيث يبحث الملايين من الأشخاص في جميع الدول العربية اليوم السبت الموافق 5-4-2022 عن رابط بث مباشر لمشاهدة محاولات الجرافات والآليات التي تحفر بجانب البئر الضيق الذي يصل عمقه 32 مترًا ، وسط ترقب كبير من المواطنين لإتمام نجاح عملية انقاذ ريان الذي سقط يوم الثلاثاء الماضي في غفله مع والديه ، وأخذت قضية سقوط الطفل ريان صدى إعلامي واهتمام كبير من وسائل الاعلام العربية التي تواكب أولا بأول لحظات خروج ريان ، إلى جانب ذلك ، فقد انتقلت الحادثة الإنسانية التي أصبحت اهتمام المواطن العربي إلى المنصات الرقمية وتصدر قائمة التريند ، فريق فلسطين اليوم كتب لحضراتكم هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل الأخيرة .

وبمجرد قراءة هذه المقالة وضعنا لكم أحدث أخبار الطفل ريان الذي يبلغ من العمر خمسة سنوات ، ستشاهدون في بث مباشر محاولات إخراجه من الحفرة التي صدعت الجهات الرسمية والمواطنين في مهام إخراج الطفل ريان في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب ، ونشير إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من مد الطفل بالأكسجين والماء وعن التفاصيل فهي التالي:

شاهد انقاذ الطفل ريان بث مباشر

وقد اهتم فريق الموقع بوضع رابط لمشاهدة انقاذ الطفل ريان بث مباشر ، بعد ان رصدنا عمليات بحث واسعة من قبل المواطنين على جوجل الشهير ، لمشاهدة المحاولات الحثيثة والجبارة التي استمرت لمئات الساعات بشكل متواصل في إنقاد الطفل وهو التالي:

قالت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، إن " 180 سنتيمتر بقيت للوصول إلى الطفل ريان (5 سنوات) العالق منذ أكثر من 90 ساعة في بئر عميق لا يتجاوز قطره 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، شماليّ المغرب".

ونقلت الوسائل على لسان مسؤول لجنة "اليقظة والتتبع" المكلفة إنقاذ الطفل ريان، عبد الهادي التمراني، إن "صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى ريان 3 ساعات"، مؤكدا أن " ساعات قليلة تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الطفل".

وأوضح أن "هذه الصخرة تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة، حيث لا يمكن الحفر بقوة حتى لا ينهار البئر"، مضيفا أن "الأمل في الحياة يظل قائما، ونرجو من الله أن تحمل الساعات القليلة بشرى".

ودخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، اليوم الجمعة، يومها الثالث بعد أن أصبحت تشغل الملايين حول العالم، حيث تعتبر المرحلة النهائية في عملية الإنقاذ.

كيف سقط الطفل ريان

صور من محاولات انقاذ الطفل ريان

اخبار الطفل ريان

وكان قد سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

بدورها قالت وسائل إعلام مغربية :"إن الطفل ريان سقط في البئر، بسبب غفلة والديه له، صباح الأربعاء الماضي".

وأضافت الوسائل :"منذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة، فيما تؤكد السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل.

وقالت القناة المغربية الثانية :"جهز الحرس الملكي طائرة مروحية طبية تستعد لنقل الطفل إلى مستشفى قريب حال إخراجه من الحفرة".

ومن ناحيته قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أمس الخميس: "نقترب من إنقاذه إن شاء الله"، مشيراً إلى أن "كل الإمكانيات الطبية جاهزة في عين المكان لمواكبته حتى ينقل إلى المستشفى".

وبدأت عملية الإنقاذ صباح الأربعاء وتمت الاستعانة بخمس آليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي.

استراتيجية انقاذ ريان



