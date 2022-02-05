بالفيديو طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل.. مكونات ومقادير

طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل.. مكونات ومقادير، تعد حلوى البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى الناس في جميع أنحاء المعمورة، فهي تُعد من الحلويات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يفضل الناس صناعتها في فصل الشتاء لتكسبهم الدفء في مواجهة البرد القارص، الذي ينتج عن أجوار الأربعينية والمنخفضات الجوية التي يصاحبها أحيانا سقوط البرد، وهو ما يسبب برودة في الأجواء تنعكس على الناس، الذين في هذه الحالة يستعملون كل أنواع وسائل التدفئة للوقاية من البرد الشديد.

وغالبا ما تبحث الأمهات والزوجات وربات البيوت وخاصة في فصل الشتاء عن طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل.. مكونات ومقادير، وخاصة أن الشخص لا يتمكن في العديد من الأوقات النزول إلى الأسواق والمحال التجارية لشراء الحلويات بكل أصنافها، كون الحركة تكون قليلة جدا مقابل بسبب زخات المطر وبرودة الطقس، وهذا ما يحاول أن يوفره فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لمتابعيه عبر، وما يبحثون عنه في كل المجالات.

طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل.. مكونات ومقادير

وتعتبر البسبوسة من أطباق الحلويات الأساسية للفلسطينيين، وخاصة أهالي قطاع غزة، فلا يخلو بيت غزي من محب لهذه الحلوى الشهيرة واللذيذة، كما أن العديد أنا يمكن أن تصنع بالكثير من الطرقات والمكونات، فمنهم من يفضلون عملها سادة ومنهم من يفضلون عملها بالقشطة وجوز الهند.. إلخ.

طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل

مقادير عمل البسبوسة في المنزل

500 غرام سميد بسبوسة

2 ملعقة كبيرة سمن مقدوح

1 كوب زبادى

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة بايكنغ بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

قومي بتجهيز السميد وأضيفي اليه السمن والفانيليا والبايكنغ بودر

افركي الخليط بيدك جيدًا حتى يمتزج تماماً ويتشرب السمن.

أضيفي القليل من الماء وقومي بالتقليب حتى يصبح قوام المزيج سميكاً، اتركيه جانبًا لمدة ربع ساعة

بعد أن يتشرب السميد الماء، أضيفي كمية اخرى من الماء حتى تصلى للقوام المضبوط.

ادهني صينية بالزبدة واسكبي بها الخليط ووزعيه بشكل متساوي.

أدخلى الصينية الفرن حتى تنضج تماماً.

أخرجي الصينية من الفرن بينما لا تزال ساخنة، اسكبي عليها فوراً القطر البارد ثم اتركيها حتى تبرد تماماً وقدميها.