أسماء المسافرين.. داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غدٍ الأحد الموافق 6 فبراير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة، والمتأخرين من الكشف السابق والحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/7) هنا ، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/6) هنا.

ودعت إلى ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، طالبةً منهم إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـهداء رفح الصحي، ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي: الأحد 2/6: فحص الحافلات (2-4)، الإثنين 2/7: فحص الحافلات (5-7)، الثلاثاء 2/8: فحص الحافلات (8-10).

وطالبت بضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وبإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.