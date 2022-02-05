بالفيديو أفضل طريقة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443هـ

أفضل طريقة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443هـ، تبقى أقل من شهرين على حلول شهر مضان المبارك، والذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر، لما يتضمنه من خيرات ومغفرة وعتق من النار، وتكفير عن الذنوب وصلة الرحم، كما يحمل في جعبته طقوسا دينية تختلف عن باقي أشهر السنة، إضافة إلى أنه يحمل خاصية في طهي وتنوع الطعام على موائد الصائمين، وخاصة أن الصائم يظل ساعات طويلة يمتنع عن تناول الطعام والشراب.

أفضل طريقة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443هـ

تنوع الأكلات والوجبات الرمضانية يعطي ربات البيوت دفعة للبحث عن أفضل طريقة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- 1443هـ، وكذلك صناعة جميع أصناف الشوربات أبرزها لسان العصفور والخضروات، كما تبحث عن أفضل طريقة لصناعة الطعام الشهي الذي يمكن أن تقدمه لأفراد أسرتها الصائمين لساعات طويلة، وهو ما سعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضعه أمام أعين متابعيه، لكي يُغنيهم عن عناء البحث عبر الانترنت عن تلك الوصفات.

طريقة لعمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022

وتكاد لا تخلو مائدة فلسطينية من أطباق الشوربة، وخاصة لسان العصفور، غير أنهم معظم الصائمون يفضلون تناول الشوربات قبل الأكل، كونها طعام خفيف على المعدة التي لم تتعود على تلقي الصائم وجبات دسمة دفعة واحدة، لهذا يحاول الصائم تناول الشوربة وبعدها بدقائق أو ربما ساعة يتناول طعام الإفطار الدسم.

وعادة يبدأ صيام المسلم من آذان الفجر صباحا، وحتى سماع آذان المغرب مساء، لمدة ثلاثين يوما، أي نحو 15 ساعة يوميا دون أن يتناول أي طعام أو رشفة ماء.

مكونات عمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022

كوب معكرونة لسان العصفور. أربعة أكواب من الماء. مكعب مرق الدجاج. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

طريقة التحضير لعمل شوربة لسان العصفور

نسخّن الزيت في مقلاة، نضع فيه لسان العصفور ونقلّبه حتى يصبح لونه ذهبياً. نخرج لسان العصفور من الزيت، ثم نضعه في طبق جانبي. نضع مكعب مرق الدجاج على الزيت الذي شوّحنا به لسان العصفور، ثم نحركه بلطف حتى يذوب قليلاً، ويتوزّع على كل كمية الزيت، ومن ثم نضيف له الماء ونقلّبه معه حتى يذوب تماماً. نضيف رشّةً من الملح، والفلفل الأسود للمرق، ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات معاً. نضع لسان العصفور على المرق، نقلّبه قليلاً، ثم نغطّي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى ينضج، ويصبح جاهزاً للتقديم. نقدم شوربة لسان العصفور مع الخبز المحمص.