4 وفيات في انفجار غاز "سام" غرب باكستان

لقى أربعة عمال، اليوم السبت، حتفهم جراء انفجار لغاز الميثان في منجم فحم بجنوب غرب باكستان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن أربعة عمال توفوا بينما تم إنقاذ ثلاثة آخرين إثر انفجار غاز الميثان بجنوب غرب باكستان.

ووقع الانفجار في منطقة منجم سرا غازغي، خارج كويتا، في حين زعم كبير مفتشي المناجم عبد الغني، أن "المنجم يعمل بشكل غير قانوني".

وتابع عبد الغني القول: إنه "لم يتم تحديد مكان أي مالك، أو مقاول مرتبط بالمنجم بعد الانفجار"، لأن "العمال الذين تم إنقاذهم لم يكونوا في حالة تسمح لهم بتقديم التفاصيل".

وأفاد بأن المنجم يخضع لفحص شامل؛ للتأكد من عدم وجود آخرين محاصرين بعمق في المنجم المنهار.