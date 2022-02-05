سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 5 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار عيارات الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي ارتفعت خلال معاملات اليوم السبت في الاردن.

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 5 فبراير 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، إلى نحو 41.25 دينار (58.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن، إلى نحو 36.10 دينار (50.91 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في الأردن، إلى نحو 30.94 دينار (43.64 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 24.06 دينار (33.94 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن، ارتفاعًا، إلى نحو 1283 دينارًا (1809 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في الأردن

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم، نحو 288.77 دينار (407.27 دولار).