"كورونا فلسطين".. 8 حالات وفاة و3051 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات وفاة و3051 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة الماضية

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في جنين، 3 حالات في نابلس، حالتان في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.