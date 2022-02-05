لبنان توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، إن وزارة الخارجية اللبنانية، وبتوجيهات من الرئيس عون بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل" عبر الأمم المتحدة بشأن موقف لبنان من المياه الاقتصادية.

وذكر موقع "روتر نت" العبري، أن وزارة الخارجية اللبنانية، وبتوجيهات من الرئيس عون، بعثت في الأيام الأخيرة برسالة إلى الأمم المتحدة تفيد بأن موقف لبنان هو أن المياه الاقتصادية اللبنانية تصل إلى النقطة 29 بدلاً من النقطة 23.

وقال الموقع العبري، إن اللبنانيون زادوا بذلك المنطقة المتنازع عليها بمقدار 1430 كيلومترًا مربعًا من 860 إلى 2290 كيلومترًا مربعًا.

وأضاف:" لبنان في الرسالة أعلنت اعتراضها على عملية التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، والتي تضم أيضًا جزءًا كبيرًا من حقل غاز "القرش" الإسرائيلي، الذي تطلب لبنان ملكيته.

وأوضح الموقع العبري أن لبنان حذر في رسالته شركات الحفر الأجنبية من القيام بأنشطة لصالح "إسرائيل" في أراض غير مملوكة لها، أو على الأقل متنازع عليها.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.

والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية مجمدة منذ مايو/أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.