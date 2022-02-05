نادي الأسير: حالة من التوتر الشديد تسود سجون الاحتلال

أكّد نادي الأسير اليوم السبت 5/2/2022، أنّ حالة من التوتر الشديد تسود سجون الاحتلال، موضحاً أن إدارة السجون قامت بإجراء تغيير واسع على نظام "الفوره".

وأشار نادي الأسير أن هذا النظام سيعمل على تقليص المدة التي سيقضونها في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

وتابع أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل من الأشكال.

ولفت نادي الأسير أن هذا الإجراء يقع ضمن توصيات اللجنه التي شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية، حيث أن إدارة السجون تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى.

علمًا أن سياسة التضييق على الأسرى تُشكّل أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أنّ الإدارة قامت بمضاعفتها مؤخرًا.